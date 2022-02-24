Военные преступления РФ: Россия сбросила авиабомбу на театр в Мариуполе где прятались сотни людей с детьми

Сегодня днем российские террористы (скидывающих бомбы на мирных жителей нельзя назвать по другому) прямо в центр Мариуполя — Драматический театр — сбросили сверхмощную авиабомбу бомбу.

В Театре скрывалось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои.

По словам нардепа Сергея Таруты никто не может добраться до завалов, и не известно сколько уцелевших. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми. Бомбоубежище под театром, где находились сотни жителей города тоже засыпано развалинами здания.

Сергей Тарута добавил, что это театр, в котором шли представления на русском языке, это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя.

«Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами!

Распространяйте, говорите, призывайте спасти Мариуполь!

С другой стороны, мы берем на себя обязательство. Перед погибшими и выжившими под рашистскими бомбардировками. Обязательство найти каждого летчика, сбрасывающего на Мариуполь и другие украинские города бомбы. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока хоть один из них дышит. Мы сотрём с лица каждого» — заявил нардеп.