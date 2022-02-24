Где в Луганской области купить инсулин: список аптек в Лисичанске. Северодонецке и других городах

Министерство охраны здоровья сформировало и обновляет список аптек, где можно получить инсулин.

Как сообщает телеграмм-канал Центра общественного здоровья, лекарства для людей с сахарным диабетом можно получить в аптеках.

По ссылке указан список украинских аптек где он может быть .

Список аптек Луганской области где можно попробовать купить инсулин:





НАЗВА Адреси Відокремлений підрозділ «ЦМА № 43» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Гарибальді, 46 Відокремлений підрозділ «ЦМА № 44» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 65 Відокремлений підрозділ «ЦМА № 47» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Рубіжне, вул.Леніна, 49, прим.1, 2 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 49» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Кремінна, вул.Шевченко, 10 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 72» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Станиця Луганська, вул.Центральна, 8 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 74» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Мілове, вул.Миру, 2 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 75» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Марківка, пл. Жовтнева, 9 Відокремлений підрозділ «Міжрайонна центральна аптека № 78» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Старобільськ, вул.Слобожанська, 21 А Відокремлений підрозділ «ЦРА № 79» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Сватове, пл. Радянська, 3 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 81» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Троїцьке, вул.Виноградна, 15 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 83» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Новопсков, вул.Гагаріна, 5 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 85» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Білокуракине, вул.Центральна, 107 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 90» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., смт Біловодськ, вул.Леніна, 77 Відокремлений підрозділ «ЦРА № 123» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., м.Попасна, вул.Первомайська, 48 Відокремлений підрозділ «ЦМА № 41» КП «Луганська обласна «Фармація Північ» Луганська обл., Попаснянський р-н, м.Гірське, вул.Данькова, 4





Список обновляется и пополняется, но перед тем, как идти в аптеку, советуют позвонить по аптеке и уточнить наличие лекарств.

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