Луганская область получила гуманитарную помощь из Луцка и Черновцов

Сегодня в осажденные российскими террористами города Луганской области прибыла гуманитарная помощь из западных областей Украины.

Помощь жителям Северодонецка и Кременной, которые уже 10 суток находятся под обстрелами российской артиллерии, передали Черновицкая и Волынская области.

В частности, из Луцка пришел двадцатитонный грузовик, из Черновцов – три грузовых микроавтобуса с продуктами, детским питанием, памперсами и медикаментами.

От города Днепр до Северодонецка благотворительный груз пришлось доставлять бойцам ГУ ГСЧС в Луганской области.

«Мы требуем гуманитарного коридора, чтобы доставить помощь для тех, кто не в состоянии покинуть свои дома, и предоставить шанс спастись тем, кто имеет такую ​​возможность. Люди со всей страны собирают предметы первой необходимости для нашей области, где ситуация самая сложная. Но из-за постоянных обстрелов волонтеры не могут доставить ее в регион. Еще раз благодарю за мужество наших спасателей, которые под вражеским огнем везут детское питание, предметы гигиены и лекарства» – отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Это первый гуманитарный груз, который смог доехать в Луганскую область.