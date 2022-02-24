Российские оккупанты возвращают в Луганскую область прятавшихся от СБУ чиновников 

В Луганской области прокуратура ведет следствие по факту работы на оккупационные власти скрывавшихся в РФ экс-чиновников.

Сегодня, 5 марта, Луганская областная прокуратура зарегистрировали уголовное производство по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1 ст.109 УК Украины).

Дело открыто по факту возвращения в Украину Юрия Пронько, который, по версии следствия, организует сейчас работу оккупационных властей в Беловодске Луганской области.

Этот чиновник, с 2014 года скрывавшийся от правоохранительных органов на территории Российской Федерации за проведение так называемого «референдума о поддержке акта о государственной самостоятельности ЛНР», в начале марта 2022 года прибыл на территорию пгт Беловодск Луганской области.

В настоящее время этот населенный пункт временно оккупирован вооруженными силами Российской Федерации. Пронько заручился поддержкой военнослужащих врага и организует работу органов оккупационных властей Российской Федерации, призывая местных жителей и правоохранителей обеспечить полную поддержку «ЛНР» и вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время жители Беловодска протестуют против российской оккупации и выходят на митинги с украинскими флагами.