» » Российские оккупанты возвращают в Луганскую область прятавшихся от СБУ чиновников 

Российские оккупанты возвращают в Луганскую область прятавшихся от СБУ чиновников 

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области прокуратура ведет следствие по факту работы на оккупационные власти скрывавшихся в РФ экс-чиновников.

Сегодня, 5 марта, Луганская областная прокуратура зарегистрировали уголовное производство по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1 ст.109 УК Украины).

Дело открыто по факту возвращения в Украину Юрия Пронько, который, по версии следствия, организует сейчас работу оккупационных властей в Беловодске Луганской области.

Этот чиновник, с 2014 года скрывавшийся от правоохранительных органов на территории Российской Федерации за проведение так называемого «референдума о поддержке акта о государственной самостоятельности ЛНР», в начале марта 2022 года прибыл на территорию пгт Беловодск Луганской области.

В настоящее время этот населенный пункт временно оккупирован вооруженными силами Российской Федерации. Пронько заручился поддержкой военнослужащих врага и организует работу органов оккупационных властей Российской Федерации, призывая местных жителей и правоохранителей обеспечить полную поддержку «ЛНР» и вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время жители Беловодска протестуют против российской оккупации и выходят на митинги с украинскими флагами.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:47

Луганская область получила гуманитарную помощь из Луцка и Черновцов

Сегодня, 13:31

Эвакуация из Мариуполя перенесена - Россия не выполнила договоренности

Сегодня, 12:37

В Лисичанске задержали корректировщика российской артиллерии

Сегодня, 12:08

Российские оккупанты возвращают в Луганскую область прятавшихся от СБУ чиновников 

Сегодня, 10:30

В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения 5 марта - Официально

Вчера, 17:07

Российская армия обстреляла жилые дома и детскую больницу в Лисичанске

Вчера, 11:29

В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

Вчера, 10:34

Эвакуация из Лисичанска: 4 марта в 14 часов ожидается поезд

3-03-2022, 20:44

В Луганской области город Попасная полностью без электроэнергии, Лисичанск и Северодонецк под обстрелами

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 14:57

В Лисичанске специалисты ЛЭО подключили 5 подстанций

3-03-2022, 13:39

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Новости Украины:

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 