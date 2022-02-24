В Северодонецке котельная СТКЭ после обстрелов российской артиллерии пока не подлежит ремонту

В результате обстрелов российских войск половина города Северодонецка осталась без отопления.

Как сообщил глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк, котельная СТКЭ получила значительные повреждения в результате обстрелов российской армии. Эта котельная обеспечивала теплом практически половину города.

По его словам возобновить ее работу невозможно. Сейчас работники станции сливают воду чтобы в случаев морозов не остаться вообще без системы отопления.

Также в Северодонецке работают над восстановлением электроснабжения в поселках, возможно сегодня электроэнергия вернется в вороново.