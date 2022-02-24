Средства е-Підтримка, зачисленные за вакцинацию в Украине, можно потратить на любые нужды

Кабинет министров Украины разрешил тратить средства с е-Підтримка без ограничений в условиях войны и на любые нужды.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, что Кабмин отменил все ограничения на использование средств программы е-Підтримка.

Ограничения с карт для выплат уже сняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток и Укргазбанк.

В Альфа-банке и Райффайзен банке сообщили, что теперь с карты для вакцинированных средства можно потратить на любые покупки, снимать наличные в банкоматах и ​​кассах.

Для этих карт можно использовать функции онлайн-банков: перевод денег, оплата мобильного и т.д.

По-прежнему карту нельзя пополнять своими деньгами.

Также средства с е-Підтримка можно потратить на помощь Вооруженным силам.