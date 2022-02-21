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Северодонецк и Лисичанск с утра находятся под массированными обстрелами из российской артиллерии

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

Города Луганской области с утра обстреливаются российской армией. Россиянам все-равно куда летят их снаряды - в результате обстрелов страдают гражданские объекты - больницы, жилые дома, магазины.

В 11:30 в результате обстрела Лисичанска горит магазин Городок пр. Победы, 142, выехало 2 отделения 9 ДПРЧ.

 

Также прямое попадание в пивзавод Лисичанска с последующим возгоранием. По прибытию было установлено, что открытое горение не обнаружено, далее проводится разведка.

Снаряд от российского Смерча попал в квартиру по ул. Московской, жилой дом, отстреленная ракета от смерча, повреждены 2 комнаты, перекрытие дома. Пострадавших нет:

 

 

В Северодонецке после обстрела в 11:35 начали поступать сообщения о попадании снарядов:

– по пр-кт. Центральная 61 кв. 51 в детский сад по предварительной информации с последующим возгоранием, выбиты стекла из окон;

– по ул. Новиков 21 перебит газопровод, выбиты стекла из окон (направлены сотрудники горгаза);

– ул. Гвардейский 16, выбиты стекла из окон;

– ул. Науки 3, выбиты стекла из окон;

– по ул. Новикова 13 через первый этаж снаряд попал в подвал.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.


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