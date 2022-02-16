Луганская прокуратура обвинила руководителей Марковки и Мелового в  государственной измене

Луганская областная прокуратура начала уголовные производства по председателю Марковской объединенной территориальной громады и председателю Меловской объединенной территориальной громады по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Главы территориальных громад умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Представители власти перешли на сторону страны-агрессора – Российской Федерации и в условиях военного положения оказали представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.



