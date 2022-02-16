Россия несет потери в Украине но продолжает атаковать Киев, Харьков и Чернигов

Россия несет потери в Украине но продолжает атаковать Киев, Харьков и ЧерниговСегодня, 14:21
Российский оккупанты снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с обеспечением на территории Украины.
Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов и пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Кроме того, российские кафиры продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.
В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.
На Таврическом направлении враг наличными силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.
Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны кафиров в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.
Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые им террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.
Упустив наступательные возможности противник сосредоточился на окружении города Киева.
Потери армии России в Украине:
- По состоянию на 12.00 01.03.2022 уничтожено 5710 российских военных, пленных – 200.
- самолеты - 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- БМП – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО - 24,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.