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В Луганской области проблемы со связью и теплом

Сегодня, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области из-за боевых действий наблюдаются проблемы со связью, телевидением и интернетом. Вчера в Харьковской области был перебит оптоволоконный кабель оператора Киевстар, что вызвало проблемы у клиентов в Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Проблему с интернетом и телевидением в Северодонецке обещают решить в ближайшее время.

В Северодонецке без отопления остались 180 домов. Также в результате диверсии на северодонецких газовых сетях без газа остались 212 абонентов.

Без газа остались оккупированные Россией город Счастье, села Штормовое 150 абонентов; Побед-а 160 абонентов.

Также отсутствует полностью или частично газоснабжение в оккупированном Крымском 328 абонентов, Нижнем 252 абонента; Горском 22 абонента; Городище (Беловодский) 387 абонентов; Первомайское (Беловодский) 44 абонента.
г. Северодонецк, 212 абонентов, вмешательство неизвестных в газопровод

По состоянию на 6-00 без электроснабжения остаются 206 трансформаторных подстанций, распределяющих электроэнергию на 18646 абонентов.

Jбесточена Светличанская насосная станция. Без водоснабжения Нижнее, Светличное, Новотошковское – 2180 абонентов.

Из-за боевых действий обесточена н/ст. "Карбонит", без воды 4899 абонентов кв. Солнечный г. Золотое/


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