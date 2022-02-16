Россия планирует глушить связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить фейки о капитуляции Украины

В ближайшие 2 дня РФ начнет глушить связь, интернет и ТВ в прифронтовой зоне, чтобы запустить фейковую информацию о капитуляции Украины.

Таким образом российские оккупанты попробуют убедить местное население сдаться и перестать сопротивляться.

Об этом сообщают источники Общественного радио в правоохранительных органах.

В Луганской и Донецкой областях находятся станции радио-электронной борьбы. способные глушить и подменять частоты мобильных станций.



