Российские войска обстреляли жилые дома Северодонецка - фото последствий

Сегодня, 28 февраля в 12:40 российские войска совершили очередное военное преступление в Луганской области - открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Северодонецка.

В результате обстрелов повреждены дома – по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбиты стекла из окон в жилых домах;

– по ул. Гагарина, 64 (погибла Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 г.р.), известили ГУНП.

– по ул. Федоренко, б.42 пострадала с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести;

– есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением) сотрудники ГСЧС доставили его в травматическое отделение, состояние пострадавшего тяжелое;

- прямое попадание в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55

– по ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецкая 46,37 перебит газопровод.