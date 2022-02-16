» » Российские войска обстреляли жилые дома Северодонецка - фото последствий

Российские войска обстреляли жилые дома Северодонецка - фото последствий

Сегодня, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 февраля в 12:40 российские войска совершили очередное военное преступление в Луганской области - открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Северодонецка.

В результате обстрелов повреждены дома – по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбиты стекла из окон в жилых домах;

– по ул. Гагарина, 64 (погибла Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 г.р.), известили ГУНП.

– по ул. Федоренко, б.42 пострадала с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести;

– есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением) сотрудники ГСЧС доставили его в травматическое отделение, состояние пострадавшего тяжелое;

- прямое попадание в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55

– по ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецкая 46,37 перебит газопровод.

 

 

 

 

 

 

 

 



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:35

Россия планирует глушить связь в прифронтовой зоне, чтобы запустить фейки о капитуляции Украины

Сегодня, 15:37

Российские войска обстреляли жилые дома Северодонецка - фото последствий

Сегодня, 14:04

Военное преступление РФ: Российские грады открыли огонь по жилым кварталам Харькова - десятки погибших

Сегодня, 11:19

Военная ситуация в Луганской области: Нижнее разрушено, поселки без электроэнергии и газа

Сегодня, 11:09

Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: расписание поездов на 28 февраля

Вчера, 18:35

Эвакуация из Лисичанска на 28 февраля: В 8 утра обещают поезд

Вчера, 18:26

Как в Украине получить пенсию если уехал из-за военных действий - Минсоц

Вчера, 11:14

В Северодонецке объявили тревогу

Вчера, 10:23

На Старобельск движется колонна российской армии - жителей просят находиться в укрытиях

26-02-2022, 23:02

В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

26-02-2022, 22:52

Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

26-02-2022, 20:05

Луганская область: Под Северодонецком разбита колона российских танков

Новости Украины:

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

24-02-2022, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине