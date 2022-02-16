Как в Украине получить пенсию если уехал из-за военных действий - Минсоц

Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Кабмин предусмотрел особый порядок продления этих выплат по новому месту жительства.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Чтобы в Украине получить пенсию после выезда из зоны военных действий, необходимо выполнить ряд действий по месту своего пребывания и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

- пенсионерам – в органы Пенсионного фонда Украины,

- а получателям денежных пособий – в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета.

Для получения средств в отделении АО «Ощадбанк» человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении ИНН (индивидуального налогового номера).