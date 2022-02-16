В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

В субботу, 26 февраля, на нефтебазе в городе Ровеньки на территории оккупированной российскими боевиками произошел мощный взрыв.

По предварительной информации горят 200 тонн дизельного топлива российских террористов. При взрыве топлива пострадал обслуживающий персонал.

Количество жертв пока неизвестно.

Жителей прилегающего к нефтебазе микрорайона эвакуируют из домов в Дом культуры из-за возможного возгорания других емкостей с топливом.

Местные жители сообщают об еще одном взрыве в этом городе.