» » В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

Вчера, 23:02 citynews.net.ua | Напечатать

В субботу, 26 февраля, на нефтебазе в городе Ровеньки на территории оккупированной российскими боевиками произошел мощный взрыв.

По предварительной информации горят 200 тонн дизельного топлива российских террористов. При взрыве топлива пострадал обслуживающий персонал.

Количество жертв пока неизвестно.

Жителей прилегающего к нефтебазе микрорайона эвакуируют из домов в Дом культуры из-за возможного возгорания других емкостей с топливом.

Местные жители сообщают об еще одном взрыве в этом городе.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:02

В Луганской области взорвалась нефтебаза российских оккупантов - видео

Вчера, 22:52

Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

Вчера, 20:05

Луганская область: Под Северодонецком разбита колона российских танков

Вчера, 19:33

Из Луганской области отменили все междугородние поезда

Вчера, 15:17

В городе Счастье осталось около 500 жителей

Вчера, 15:06

В Луганской области ввели комендантский час

Вчера, 14:52

Российские боевики обстреляли Лисичанск

Вчера, 12:06

Россия захватила Станицу Луганскую и Крымское

Вчера, 10:04

В Луганской области обесточено 25 населенных пунктов

Вчера, 09:59

Из Попасной выехал эвакуационный поезд - скоро в Лисичанске и в Рубежном

Вчера, 09:17

В Троицком разрушен мост во время обстрела

Вчера, 09:03

Война России против Украины: Ситуация на утро 26 февраля

Новости Украины:

Вчера, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

Вчера, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

Вчера, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

Вчера, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

24-02-2022, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

Разное:

Підтримати проект:

5168 7427 2123 6598

Через сайт ПриватБанка >>



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 