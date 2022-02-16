Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РФ и БеларусьюВчера, 22:52
Кабинет министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью».
Премьер уточнил, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.
«И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света», — отметил Шмигаль.