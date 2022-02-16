Из Луганской области отменили все междугородние поезда

По Луганской области остановлено движение межобластных рейсовых поездов. Пока на двое суток.

Как сообщили в Укрзализниці, в течение двух суток, 27-28 февраля, рейсовые пассажирские поезда не будут курсировать по Луганской области. В частности, временно приостановлено движение:

поезда №20 «Киев-Попасная-Киев»;

поезда №46 «Ужгород-Лисичанск-Ужгород»;

поезда №138 «Хмельницкий-Лисичанск»;

поезда №132 «Жмеринка-Лисичанск»;

поезда №90 «Одесса-Лисичанск»;

поезда № 887 «Харьков-Попасная».

О дальнейшем графике руку рейсовых поездов будет сообщено дополнительно.

Кроме того, станция «Попасная» переведена на ежедневный режим работы с 07:00 до 19:00.