Из Луганской области отменили все междугородние поезда

Из Луганской области отменили все междугородние поездаВчера, 19:33
По Луганской области остановлено движение межобластных рейсовых поездов. Пока на двое суток.
Как сообщили в Укрзализниці, в течение двух суток, 27-28 февраля, рейсовые пассажирские поезда не будут курсировать по Луганской области. В частности, временно приостановлено движение:
- поезда №20 «Киев-Попасная-Киев»;
- поезда №46 «Ужгород-Лисичанск-Ужгород»;
- поезда №138 «Хмельницкий-Лисичанск»;
- поезда №132 «Жмеринка-Лисичанск»;
- поезда №90 «Одесса-Лисичанск»;
- поезда № 887 «Харьков-Попасная».
О дальнейшем графике руку рейсовых поездов будет сообщено дополнительно.
Кроме того, станция «Попасная» переведена на ежедневный режим работы с 07:00 до 19:00.