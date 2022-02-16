Война России против Украины: Ситуация на утро 26 февраля

В Украине продолжаются военные действия по отражению российского нападения. Украинские военные противостоят российской армии на всех участках вторжения.

Россия ночью пыталась высадить десант под Киевом на аэродром в Василькове.

Украинские летчики уничтожили военный транспортный самолет ВС РФ с десантниками на борту. Еще часть российских военных была ликвидирована после десантирования.

По словам мэра Василькова, всю ночь шли бои и ликвидация остатков российского десанта, пытавшегося захватить аэродром.

Потери российских войск по состоянию на 6:00 26.02.2022

Самолеты -14

Вертолеты - 8

Танки – 102

Боевые бронированные машины - 536

Пушек - 15

ЗРК БУК - 1

Автомобильная техника – более 17

Личный состав – более 3000

По информации Офиса Президента, российские войска понесли очень большие потери – по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.

В Киеве остатки прорвавшихся боевых групп пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины и военную часть по проспекту Перемоги. Атаки были отбиты подразделениями ВСУ.

Также в Киеве российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчались в центр Киева, за ними последовала колонна российских грузовиков, которые впоследствии уничтожили.

Продолжаются боевые действия на юге Украины, где российские войска атакуют в районе Херсона и Мелитополя.