Война России против Украины: Ситуация на утро 26 февраля

Война России против Украины: Ситуация на утро 26 февраляВчера, 09:03
В Украине продолжаются военные действия по отражению российского нападения. Украинские военные противостоят российской армии на всех участках вторжения.
Россия ночью пыталась высадить десант под Киевом на аэродром в Василькове.
Украинские летчики уничтожили военный транспортный самолет ВС РФ с десантниками на борту. Еще часть российских военных была ликвидирована после десантирования.
По словам мэра Василькова, всю ночь шли бои и ликвидация остатков российского десанта, пытавшегося захватить аэродром.
Потери российских войск по состоянию на 6:00 26.02.2022
- Самолеты -14
- Вертолеты - 8
- Танки – 102
- Боевые бронированные машины - 536
- Пушек - 15
- ЗРК БУК - 1
- Автомобильная техника – более 17
- Личный состав – более 3000
По информации Офиса Президента, российские войска понесли очень большие потери – по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.
В Киеве остатки прорвавшихся боевых групп пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины и военную часть по проспекту Перемоги. Атаки были отбиты подразделениями ВСУ.
Также в Киеве российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчались в центр Киева, за ними последовала колонна российских грузовиков, которые впоследствии уничтожили.
Продолжаются боевые действия на юге Украины, где российские войска атакуют в районе Херсона и Мелитополя.