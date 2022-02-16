Украинцам не рекомендуют использовать WhatsApp - прослушивается войсками РФ

Центр противодействия дезинформации призывает украинцев не пользоваться мессенджером WhatsApp, потому что его могут прослушивать российские военные.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

«Вниманию пользователей мессенджеров! Будьте предусмотрительны и осторожны при общении — Центр получил информацию из авторитетных источников, что мессенджер WhatsApp прослушивается вражескими войсками».

Украинцев призывают позаботиться об информационной безопасности во время общения в мессенджерах:

не распространять при общении стратегически важную информацию, особенно о перемещении войск и техники ВСУ;

не обсуждать с незнакомыми лицами (особенно с незаполненными профилями) и не раскрывать ваши личные данные.

Для зашифрованных переговоров идеальным месенджером является Signal, обеспечивающий шифрование.