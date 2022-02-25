В Луганской области российские боевики разрушили 80% города Счастья

В Луганской ОГА рассказали об оперативной ситуации в Луганской области. По словам Сергея Гайдая, в Новоайдаре взорваны «новый» и «старый» мосты.

Также обстрелами из тяжелой артиллерии Градов и минометов уничтожено 80% строенй города. Связи с жителями города нет, но военная админстрация обещает завтра попробовать организовать 'вакуацию населения.

Также под обстрелами находятся Золотое, Новотошковское, Нижнее, Попасная, Камышеваха.

Ранее мы сообщали об авиаударе по Станице Луганской.