В Луганской области российские боевики разрушили 80% города Счастья

В Луганской области российские боевики разрушили 80% города Счастья25-02-2022, 21:40
В Луганской ОГА рассказали об оперативной ситуации в Луганской области. По словам Сергея Гайдая, в Новоайдаре взорваны «новый» и «старый» мосты.
Также обстрелами из тяжелой артиллерии Градов и минометов уничтожено 80% строенй города. Связи с жителями города нет, но военная админстрация обещает завтра попробовать организовать 'вакуацию населения.
Также под обстрелами находятся Золотое, Новотошковское, Нижнее, Попасная, Камышеваха.
Ранее мы сообщали об авиаударе по Станице Луганской.