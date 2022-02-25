По Станице Луганской российская авиация нанесла удар - повреждена школа в Валуйском

По Станице Луганской российская авиация нанесла удар - повреждена школа в Валуйском25-02-2022, 18:51
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Станице Луганской. Как сообщают местные жители, сегодня по району был нанесен авиаудар.
В результате одна из ракет попала в здание школы села Валуйское. Атака произошла примерно в 16:30-17:00.
Кроме авиации, российские террористы обстреливают поселок из реактивную артиллерию ГРАД.
Также местные жители сообщают об обнаружении непонятных устройств (на фото ниже), которые взрываются при прикосновении.
Также сегодня в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.
Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.
Утром бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка.
Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить.