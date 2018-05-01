Пострадавший от вымогателей одессит принес свои извинения патриотам Украины

Одессит Роман Купер сегодня принес свои извинения всем патритам Украины, кого могли задеть его высказывания в адрес тех, кто, по его словам, вымогал у него отступные. Об этом он сообщил корреспонденту ОВД.

По словам Романа, эта ситуация длится с марта этого года. Купер утверждает, что некий Марк Гордиенко который является руководителем организации РГБ (Рада громадскької безпеки), вымогает с него деньги в размере 100 000 долларов.

Более того, когда 2 мая Роман Купер пошёл на Куликово поле возложить цветы погибшей подруге матери, с толпы начали выкрикивать, что "евреи не люди, убирайтесь», а также угрожали синагоге.

Романа проинформировали, что антисемитские лозунги выкрикивали люди Гордиенко. После этого Роману неоднократно поступали звонки с угрозами. Вместе с тем, он счел уместным извиниться перед теми, кого могла задеть его жесткая позиция в отношении вымогателей.