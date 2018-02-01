Задержан мэр Одессы Геннадий Труханов

В аэропорту Борисполь пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова, который является фигурантом уголовного производства Национального антикоррупционного бюро, и передали сотрудникам НАБУ.

Об этом у себя в Facebook сообщила журналистка агентства Радио Свобода Наталья Седлецкая.

Также эту информацию подтвердил и представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, по словам которого 14 февраля Труханов прилетел из Варшавы в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.

В пресс-службе НАБУ не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании, "потому что идут следственные действия", и пообещали сообщить подробности позднее.

Вчера, 13 февраля, НАБУ заочно (по почте) сообщило Труханову и четырем его замам о подозрении.