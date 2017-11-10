Замглавы Овидиопольской администрации Игорь Ильченко пытался сорвать работу избирательной комиссии

Заместитель председателя Овидиопольской районной государственной администрации Игорь Ильченко пытался 10 декабря сорвать работу избирательной комиссии. Свидетели и активисты утверждают что мужчина пришёл нетрезвым. Полиция составила протокол о хулиганстве, сообщает источник в Одесской ОГА. Согласно же Закону Украины "О местных государственных администрациях" и "О местных выборах", господин Ильченко как раз и обязан следить, чтобы подобного не происходило.

Инцидент произошел в Овидиополе, где проходило заседание окружной избирательной комисии, которая утверждала состав избирательной комиссии в Таировской ОТГ на выборах 24 декабря. Об этом сообщают Новости Овидиополя.

Напомним, что 4 ноября, начался избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Выборы назначены на 24 декабря 2017 года в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230). В Одесской области выборы пройдут в двух ОТГ - Таировской (Овидиопольский район) и Мологовской (Белгород-Днестровский район).

По мнению главы Одесского Комитета Избирателей Украины Анатолия Бойко, Таировскую отдельную территориальную громаду ожидают сложные выборы. КВУ уже заявило о будущем участии своих наблюдателей.

«Мы не зависимо от наличия проектов всегда наблюдаем за избирательными кампаниями. Мы не всегда имеем ресурсы и возможности наблюдать за выборами отдельных депутатов в глубинке, какого-то отдаленного от Одессы района, где переизбирают отдельно взятого депутата не всегда можно отреагировать, но мы найдем возможность и Таирово планируем наблюдать», - заявил Анатолий Бойко.