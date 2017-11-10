» » » Замглавы Овидиопольской администрации Игорь Ильченко пытался сорвать работу избирательной комиссии

Замглавы Овидиопольской администрации Игорь Ильченко пытался сорвать работу избирательной комиссии

Сегодня, 11:01 citynews.net.ua | Напечатать

Заместитель председателя Овидиопольской районной государственной администрации Игорь Ильченко пытался 10 декабря сорвать работу избирательной комиссии. Свидетели и активисты утверждают что мужчина пришёл нетрезвым. Полиция составила протокол о хулиганстве, сообщает источник в Одесской ОГА. Согласно же Закону Украины "О местных государственных администрациях" и "О местных выборах", господин Ильченко как раз и обязан следить, чтобы подобного не происходило.

Инцидент произошел в  Овидиополе, где проходило заседание окружной избирательной комисии, которая утверждала состав избирательной комиссии в Таировской ОТГ на выборах 24 декабря. Об этом сообщают Новости Овидиополя.

Напомним, что  4 ноября, начался избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Выборы назначены на 24 декабря 2017 года в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).  В Одесской области выборы пройдут в двух ОТГ - Таировской (Овидиопольский район) и Мологовской (Белгород-Днестровский район).

По мнению главы Одесского Комитета Избирателей Украины Анатолия Бойко, Таировскую отдельную территориальную громаду ожидают сложные выборы. КВУ уже заявило о будущем участии своих наблюдателей.

«Мы не зависимо от наличия проектов всегда наблюдаем за избирательными кампаниями. Мы не всегда имеем ресурсы и возможности наблюдать за выборами отдельных депутатов в глубинке, какого-то отдаленного от Одессы района, где переизбирают отдельно взятого депутата не всегда можно отреагировать, но мы найдем возможность и Таирово планируем наблюдать», - заявил Анатолий Бойко.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:01

Замглавы Овидиопольской администрации Игорь Ильченко пытался сорвать работу избирательной комиссии

Вчера, 12:43

Российские террористы обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке

10-11-2017, 18:01

Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев до 2020 года

10-11-2017, 17:57

ООН предупреждает об угрозе химической катастрофы на Донбассе

10-11-2017, 17:44

В оккупированном Алчевске ребенок выбросился из окна на 8-м этаже

10-11-2017, 16:58

Минюст: военных на территории Луганского аэропорта из РФ накрывали ракетами Точка-У

10-11-2017, 16:24

МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года

10-11-2017, 15:50

На КПВВ в Станице хотят увеличить количество пограничников

10-11-2017, 15:45

ОБСЕ назвала число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году

10-11-2017, 13:59

Угольные шахты получат 1 млрд грн на новое оборудование

10-11-2017, 13:24

Гарбуз побывал в Станице: «Вопросов больше, чем ответов»

10-11-2017, 12:52

Почти 3,9 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Новости Украины:

Сегодня, 11:15

В Одессе полицейскому после пьянки выстрелили в голову

Вчера, 18:25

В Одесской области из-за религиозного фанатизма родителей 20 детей заболели корью

Вчера, 14:07

В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейских

10-11-2017, 20:47

В Харькове в результате аварии пострадали 11 человек

10-11-2017, 20:18

Фильм по роману Сергея Жадана получит 35 тыс евро на постпродакшн

10-11-2017, 18:05

Порошенко пообещал в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

10-11-2017, 17:59

Насалик: До конца года будет закуплено новое оборудование для шахт на 1 миллиард

10-11-2017, 17:38

Минюст создаст открытый реестр неплательщиков алиментов

10-11-2017, 16:59

В Одессе организатор информаторской сети ДНР получил 4 года тюрьмы

10-11-2017, 16:24

МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года

10-11-2017, 15:53

В Одесской области на взятке задержали чиновника ГФС

10-11-2017, 15:51

Чалый рассказал, какое вооружение Украина получит от США

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 