Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

На трассе Киев-Житомир взорвали мост у села Стоянка. Из-за этого проезд по житомирской трассе закрыт, теперь проехать из Киева в Житомир невозможно.

Также украинские военные держат под контролем мосты и готовы открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мост в направлении правого берега.

МВД просит всех граждан оставаться в безопасных местах и не предпринимать попытки перейти через реку Днепр в сторону Правого берега.

Вчера российские войска, которые наступают на Киев из Зоны отчуждения, 25 февраля остановили возле пгт Иванков, где украинские защитники взорвали мост.