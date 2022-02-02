В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15.

Как сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, в Киевской области есть потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, российские оккупанты цинично нанесли авиаудар по мирным жителям.

По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых.

В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа.

В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны отражают наступление российского оккупанта.

На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.

Кулеба указал, что окончательное количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом, ситуация на Киевщине сегодня полностью контролируемая, добавил он.