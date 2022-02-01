Киев с 24 февраля вводит комендантский час

Киев с 24 февраля 2022 года вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 – до 7:00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Это – вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет.

При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме, – отметил мэр.

– Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», – подчеркнул Виталий Кличко.