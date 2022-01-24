В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненыхСегодня, 11:23
В центральную часть города Умань в Черкасской области попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.
В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.
Жителей города, у которых нет собственного автотранспорта, попросили прибыть в АЗС WOG на выезде из города возле трассы Стрый-Узварино. Там ждут для эвакуации автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.