В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

Подразделения украинских ПВО отразили атаку российской авиации в Одессу: были зафиксированы пуски ракет ВСУ в районе Мемориала 411-й батареи. Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места событий.

По его данным, около 05:30 утра расчеты ПВО открыли огонь по российским самолетам, которые «попробовали атаковать Одессу».

«Жители южных окрестностей города видели пуски ракет С-300», — пишет агентство.

Директор международного аэропорта «Одесса» Владимир Семенченко сообщил, что на взлетно-посадочную полосу выведена тяжелая служебная техника, чтобы не допустить высадку российского десанта или посадку самолетов агрессора.

Все службы города работают в режиме повышенной готовности и «в штатном режиме». «Городской транспорт действует», — уточнили в мэрии.

Городской совет просит одесситов ограничить передвижение по городу. Школы будут работать в режиме онлайн.