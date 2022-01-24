В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимостиСегодня, 09:38
Мэр Одессы обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
«В стране введено военное положение. Вооруженные Силы Украины, Пограничная служба и все силовые структуры оперативно реагируют на ситуацию.
В Одессе все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы.
В качестве укрытия для населения кроме объектов гражданской защиты специального назначения могут быть использованы подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги и прочее.
Работает оперативный штаб. Координация наших действий со всеми военизированными структурами позволяет держать ситуацию в Одессе под контролем.
Все службы работают в режиме повышенной готовности.
По данным Облэнерго, ГТЭК и облгаза, они работают в штатном режиме.
Городской транспорт действует.
Сегодня школы работают в режиме онлайн, однако, при школах будут очередные классы для тех, кто не может остаться дома.
Одесситов просят сохранять спокойствие и ограничить передвижение по городу» — говорится в обращении.