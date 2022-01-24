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В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Одессы обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«В стране введено военное положение. Вооруженные Силы Украины, Пограничная служба и все силовые структуры оперативно реагируют на ситуацию.

В Одессе все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы.

В качестве укрытия для населения кроме объектов гражданской защиты специального назначения могут быть использованы подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги и прочее.

Работает оперативный штаб. Координация наших действий со всеми военизированными структурами позволяет держать ситуацию в Одессе под контролем.

Все службы работают в режиме повышенной готовности.

По данным Облэнерго, ГТЭК и облгаза, они работают в штатном режиме.

Городской транспорт действует.

Сегодня школы работают в режиме онлайн, однако, при школах будут очередные классы для тех, кто не может остаться дома.

Одесситов просят сохранять спокойствие и ограничить передвижение по городу» — говорится в обращении.



Теги: война

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