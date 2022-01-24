В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

Около 6:50 утра российская армия атаковала военный аэродром рядом в Луцке на Волыни. Местные жители сообщили о трех взрывах.

Также сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Украины.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.