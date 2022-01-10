В Одессе закрылось консульство России

Причиной закрытия консульства в российском МИД придумали «аналогичные действия ряда западных стран» и эпидемию COVID-19.

Как сообщает Генкосульство РФ в Одессе, в связи c оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления.

Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем. Информация о графике выдачи готовых документов размещена по ссылке.

Убедительная просьба всем, у кого в Генеральном консульстве находятся готовые документы, в особенности заграничные паспорта, в ближайшее время явиться для их получения (пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 12:45. 23 февраля, 7 и 8 марта Генконсульство будет закрыто).

Приостанавливается до публикации отдельной информации оказание следующих услуг:

РВП;

визы;

нотариальные действия;

паспорта сроком действия 5 лет для лиц старше 14 лет;

прием документов на перемену имени;

выездные консульские обслуживания.

В индивидуальном порядке после направления предварительной заявки на почту gkodessapriem@mail.ru может быть рассмотрен прием граждан ТОЛЬКО в следующих случаях:

Если срок действия загранпаспорта истекает до 10.04.2022 г. и отсутствует действующий внутренний паспорт гражданина России.

Для записи просьба выполнить наши рекомендации для граждан старше 14 лет (ссылка). Документы необходимо направлять хотя бы за 2 рабочих дня до истечения срока действия загранпаспорта.

Внимание! Поскольку Генеральное консульство в настоящее время не может гарантировать своевременную доставку готовых загранпаспортов или получение информации об их согласовании, рекомендуем рассмотреть возможность обмена заграничного паспорта на территории России до окончания срока действующего. В случае, если у Вас истек заграничный паспорт и Вы еще не подали заявление на оформление нового загранпаспорта, и имеются 2 свидетеля гражданина России, которые могут подтвердить в консульстве Вашу личность и гражданство, или действительный внутренний паспорт гражданина России настоятельно рекомендуем оформлять свидетельство на возвращение в Россию для последующей подачи заявления на загранпаспорт на территории России. При оформлении свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию – ссылка. При государственной регистрации рождения или смерти (если свидетельство о регистрации рождения или смерти в украинских органах ЗАГС не оформлялось) – ссылка. При возникновении экстренных ситуаций у граждан России просьба звонить или писать на номер экстренной связи ссылка.

Во всех остальных случаях просим отнестись к ситуации с пониманием и следить за объявлениями на сайте Генконсульства и официальных аккаунтах в соцсетях.

Настоятельно просим в случае возникновения каких-либо вопросов писать на электронную почту Генконсульства genconrfodessa@mail.ru На городской телефон консульства установлен автоответчик.

В случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия обращайтесь в консульский отдел Посольства России в Киеве (ссылка).