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Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

Вчера, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине - украинец Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике. Об этом сообщает "Суспільне".

Абраменко и Окипнюк попали в список финалистов Олимпийских игр в Пекине. 33-летний Абраменко прошел в финал по итогам первой попытки. А Окипнюк показал лучший результат в карьере, прыгнув на 125 баллов во второй попытке.

Финальная часть соревнований состояла из двух этапов, поэтому Абраменко и Окипнюк должны были еще попасть в топ-6 лучших по итогам выступлений в первом финале. Абраменко прошел в финал, а Окипнюк прекратил выступления.

В первом финале у 12 спортсменов было по два прыжка для того, чтобы показать высокий результат. Учитывалась только оценка за лучший прыжок. Окипнюк предпринял неудачную первую попытку, не удержавшись на ногах во время приземления, за что получил всего 91.40 баллов. А вот у Абраменко прыжок получился – 123.53 балла и шел на промежуточном четвертом месте.

Во второй попытке Окипнюк рискнул, взяв прыжок со сложностью 4.9 вместо 4.525. И хотя выступил лучше, он не прошел в финал – 122.01 балла набрал 23-летний фристайлист. Абраменко не улучшил результат во второй попытке (113.57 баллов), поэтому должен был ожидать результатов конкурентов.

В итоге Абраменко вошел в шестерку лучших. А вот Окипнюк в финале показал девятый результат, и туда не прошел.


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