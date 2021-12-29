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В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве ночью на 14 февраля в Киеве загорелась кровля трехэтажного учебного корпуса Гимназии восточных языков.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар начался в 01:23 в корпусе по улице Львовской в Святошинском районе столицы.

Огонь распространился с крыши на третий этаж здания.

К 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа были локализованы на площади 2 тысячи м кв.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. А уже к 5 утра спасатели полностью ликвидировали пожар.

 


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