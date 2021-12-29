В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

В Киеве ночью горела гимназия восточных языковСегодня, 11:26
В Киеве ночью на 14 февраля в Киеве загорелась кровля трехэтажного учебного корпуса Гимназии восточных языков.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар начался в 01:23 в корпусе по улице Львовской в Святошинском районе столицы.
Огонь распространился с крыши на третий этаж здания.
К 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа были локализованы на площади 2 тысячи м кв.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. А уже к 5 утра спасатели полностью ликвидировали пожар.