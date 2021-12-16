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В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

Вчера, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве планируется запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. Об этом рассказал профильный заместитель главы КГГА Владимир Прокопив.

«Это поможет восстановить эстетичный вид исторических домов, расположенных в центральном историческом ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами», – отметил Владимир Прокопив, инициировавший соответствующий проект решения.

В частности, под запрет попадут размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания. Также не допускается утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.д. Кроме того, невозможно расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

«Владельцам таких надстроек будет даваться год на демонтаж. Затем исполнительный орган будет выписывать штраф, и «Киевблагоустройство» будет возвращать зданию исторический вид», – рассказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и общественные активисты.

«Это станет первым шагом в приведении исторического центра и исторических зданий в порядок», – сказал Владимир Прокопив.

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, также он должен быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета.


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