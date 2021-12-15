В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

В Одессе несколько центральных улиц на сутки остались без водыВчера, 13:25
В ценре Одессы на сутки оставили без водоснабжения более 10 улиц. Как сообщает «Инфоксводоканал», что завершается замена водопровода по ул. Осипова. Для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля до 09:00 05 февраля 2022 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. Осипова,
- ул. Троицкая,
- ул. Успенская,
- ул. Черноморская,
- Обсерваторный пер.
- ул. Базарно,
- ул. Маразлиевская,
- пров. Нахимова,
- Лидерсовский бульвар,
- ул. Веры Инбер,
- пляж «Ланжерон»,
- парк Шевченко,
- ул. Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).
Стальной трубопровод на улице Осипова исчерпал предел эксплуатации. Поэтому, чтобы жители не страдали частыми авариями и отключениями вместо него проложили 130 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.