В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

В ценре Одессы на сутки оставили без водоснабжения более 10 улиц. Как сообщает «Инфоксводоканал», что завершается замена водопровода по ул. Осипова. Для проведения работ по подключению водопровода с 09:00 04 февраля до 09:00 05 февраля 2022 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Осипова,

ул. Троицкая,

ул. Успенская,

ул. Черноморская,

Обсерваторный пер.

ул. Базарно,

ул. Маразлиевская,

пров. Нахимова,

Лидерсовский бульвар,

ул. Веры Инбер,

пляж «Ланжерон»,

парк Шевченко,

ул. Большая Арнаутская, 39 (с 00:10 04 февраля до 09:00 05 февраля).

Стальной трубопровод на улице Осипова исчерпал предел эксплуатации. Поэтому, чтобы жители не страдали частыми авариями и отключениями вместо него проложили 130 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.