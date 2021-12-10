» » Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

Вчера, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

2 февраля на очередном заседании Кабинет Министров Украины утвердил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

«Благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна — Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина — будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Поэтому документ имеет огромное значение для всего региона. Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что важно в условиях активизации российской агрессии», — подчеркнула Первая вице-премьер-министерка — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

Ключевая позиция договоренности — установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества экспортируемых Украиной товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Благодаря нулевой пошлине на поставку Турцией зерновых Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также Соглашением предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию.

Для обеспечения развития отечественной металлургии Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. По 510 из 840 металлургических товаров устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлин, что дает нам преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты не менее 411 тысяч тонн.

Кроме того, Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех и пяти летние переходные периоды пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Также производимый из турецкого сырья товар после ратификации соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, согласно сертификату EUR1.

Соглашение будет иметь общий положительный эффект для экономики Украины. В отраслях, которые будут работать на экспорт, будут созданы новые рабочие места, сгенерирована добавленная стоимость, уплачены налоги. По предварительным прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.

«Внедрение новых правил создаст новые реалии для украинских отраслей. Для более мягкой и постепенной переориентации ряда отраслей Министерство экономики разработало соответствующий пакет решений», — добавила Юлия Свириденко.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:16

В Лисичанске «маньяк» с лопатой напал на девушек у пруда

Вчера, 17:02

В Лисичанске горела проводка многоквартирного дома

Вчера, 15:54

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Вчера, 12:33

40 школ в оккупированном Луганске со 2 февраля перешли на дистанционное обучение

Вчера, 10:21

В Луганской области 869 заболевших COVID-19 за сутки

Вчера, 10:12

Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

1-02-2022, 14:55

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

1-02-2022, 13:22

Спасатели в Луганской области просят быть осторожными на замерзших водоемах

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

1-02-2022, 11:04

В Луганской области провели учения по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых

1-02-2022, 11:01

В Луганской области за сутки 756 новых случаев COVID-19

31-01-2022, 16:25

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Новости Украины:

Вчера, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня