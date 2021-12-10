Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

2 февраля на очередном заседании Кабинет Министров Украины утвердил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

«Благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна — Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина — будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Поэтому документ имеет огромное значение для всего региона. Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что важно в условиях активизации российской агрессии», — подчеркнула Первая вице-премьер-министерка — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

Ключевая позиция договоренности — установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества экспортируемых Украиной товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Благодаря нулевой пошлине на поставку Турцией зерновых Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также Соглашением предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию.

Для обеспечения развития отечественной металлургии Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. По 510 из 840 металлургических товаров устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлин, что дает нам преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты не менее 411 тысяч тонн.

Кроме того, Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех и пяти летние переходные периоды пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Также производимый из турецкого сырья товар после ратификации соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, согласно сертификату EUR1.

Соглашение будет иметь общий положительный эффект для экономики Украины. В отраслях, которые будут работать на экспорт, будут созданы новые рабочие места, сгенерирована добавленная стоимость, уплачены налоги. По предварительным прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.

«Внедрение новых правил создаст новые реалии для украинских отраслей. Для более мягкой и постепенной переориентации ряда отраслей Министерство экономики разработало соответствующий пакет решений», — добавила Юлия Свириденко.