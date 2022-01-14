В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг «Дія», но проблем с работой приложения «Дія» нет.

Информацию об атаке подтвержает пресс-служба СБУ. В ведомстве призывали пользоваться другими веб-ресурсами, в том числе официальными страницами министерств в соцсетях.

Кто именно осуществил атаку — поку неизвестно, но она, как и волна ложных сообщений о минированиях прокатившихся вчера по стране, может быть частью так называемых «учений», которые проводит РФ на границах Украины.

В частности, не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минизащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на стартовой странице МИДа на украинском, русском и польском языках можно увидеть сообщения о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».



