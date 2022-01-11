В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

По итогам 2021 года Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира. Количество рейсов в 2021 году — 19 374.

Международные направления — 1 337 495 пассажиров;

Внутренние направления — 80 658 пассажиров.

До появления COVID-19 Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского сотрудничал с более чем 43 авиакомпаниями, выполняя рейсы примерно в 140 городов 48 стран мира. Он выполнял около 2 500 рейсов в месяц и обслуживал около 2 миллионов пассажиров в год.

Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) — один из двух пассажирских аэропортов столицы Украины Киева. Он расположен в микрорайоне Жуляны, примерно в 7 километрах (4,3 мили) к юго-западу от центра Киева.

Помимо того, что Киевский международный аэропорт имени Сикорского обслуживает регулярные пассажирские рейсы, он также является главным аэропортом деловой авиации в Украине и одним из самых загруженных узлов деловой авиации в Европе.