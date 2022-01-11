В Киеве «заминировали» все школы

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании всех школ, которая поступила на электронную почту.

В полиции сообщили, что информация о минировании всех школ поступила в СБУ по электронной почте около 12 часов, а те передали ее киевским полицейским.

Всего из школ эвакуировали около 700 человек.

По состоянию на 18:00 до сих пор идет проверка, по адресам работают следственно-оперативные группы.

Всего в Киеве около 500 учебных заведений, в которых учатся сотни тысяч школьников.