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В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

10-01-2022, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области. Злоумышленник был задержан когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской республики.

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

Следующими объектами агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области.

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения».

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигурант избран мерой пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.



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В Одессе задержали российского агента из Приднестровья