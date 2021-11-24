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В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги наблюдений 2021 года в Киеве

По данным метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. 2021 год вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

В течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее.

Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, самое жаркое – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

Осадков по Проспекту Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы.

Несмотря на то, что 2021 год вошел в двадцатку самых сухих, по времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.


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В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов