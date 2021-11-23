ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

Европейский банк реконструкции и развития согласовал транш в размере 190 миллионов евро для Государственного агентства автомобильных дорог в рамках кредита на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса.

Средства выделяются с учетом предпринятых Укравтодором шагов по повышению эффективности управления.

В декабре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)".

Денежные средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного объезда Львова.