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Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

Вчера, 16:29 citynews.net.ua | Напечатать

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения одному из фигурантов так называемого «одесского дела» управляющему делами горисполкома Олегу Брындаку.

В октябре Олегу Брындаку назначили 39,9 млн грн залога, однако он его не оплатил, внеся лишь 450 тысяч грн. Адвокат Брындака жаловался, что у его подзащитного просто нет таких средств, а продавать дом и оставаться с детьми на улице, чтобы оплатить залог – это бред. Судя по декларации, домов у семьи Бриндака три, и еще есть квартира в Одессе.

Защита просил отдать Бриндака на поруки "почетных граждан города", однако суд отказал и назначил подозреваемому заключение под стражу. Брындак может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 24 млн 970 тыс. грн.
Олег Брындак – один из 16 подозреваемых по делу о завладении активами общины Одессы и легализации доходов. Размер причиненного ущерба оценивают в более чем полмиллиарда гривен. Организатором группировки считают бизнесмена Галантерника, которого вчера Антикорсуд арестовал заочно.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отправил соратника Геннадия Труханова в следственный изолятор сроком на 60 дней — до 7 февраля 2022 года.

Непосредственному руководителю Брындака, городскому голове Одессы Геннадию Труханову, назначили залог в размере 30 млн грн. Их внес за него народный депутат Вадим Новинский.


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Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО