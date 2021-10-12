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Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

Вчера, 14:35 citynews.net.ua | Напечатать

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов по результатам подсчета 100% протоколов.

Вечером 1 ноября Харьковская городская ТИК установила результаты голосования. За кандидата от местного отделения партии "Блок Кернеса - успешный Харьков!" проголосовали 50,66% избирателей (146240 голосов).

Ближайший соперник Терехова на выборах бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008 или 28,4%.

Об этом сообщила глава ТИК Елена Матвиенко во время заседания.

По ее словам, кандидаты на внеочередных выборах получили: Виктор Величков - 1033 голоса; Михаил Добкин - 82 008 голосов; Дмитрий Маринин - 2545 голосов; Алина Мустафаева - 9151 голос; Константин Немичев - 12 295 голосов; Владимир Плетнев - 8106 голосов; Сергей Ряполов - 1267 голосов; Александр Скорик - 15 462 голоса; Игорь Терехов - 146 240 голосов; Денис Ярославский - 5660 голосов.

По словам Матвиенко, в настоящее время никаких жалоб от субъектов избирательного процесса не поступало.

В то же время гражданская сеть ОПОРА обнаружила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.

Ранее наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675, который расположен на пр. Лиманском 1 в Основянском районе города Харькова.

По этим фактам написаны заявления в полицию. Кроме того, представители ОПОРЫ готовят жалобы в ТИК.

Нарушения были обнаружены на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.


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Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня