В Киеве прокуратура обыскивает РДА Печерского района и дома чиновников из-за хищения 500 тысяч гривень

Растрата 500 тысяч гривень при закупке школьной мебели - прокуратура проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА.

Печерской окружной прокуратурой Киева при оперативном сопровождения ГУ БКОП СБУ в рамках уголовного производства по факту растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, проводятся обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940 800 грн. При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы сумма ущерба нанесенного местному бюджету составляет более 450 тыс. Грн.

Сейчас на основании постановлений суда в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.