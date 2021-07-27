Злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность Председателя Николаевской государственной администрации. За свои «услуги» просили 600 тыс. долларов США.

Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Николаевского областного управления полиции установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева — бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы — председателя правления благотворительной организации.

По плану мошенников, женщина подыскивала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

Вчера, 10 августа, оперативники и следователи по силовой поддержке областного Управления «КОРД» задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы — 200 тыс. долларов США.

Сейчас двух человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.