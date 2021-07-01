Госэкоинспекция планирует оперативнее выявлять экологические преступления в Одесской области

Госэкоинспекция разработала проект инструкции по взаимодействию с правоохранительными органами, который позволит обеспечить быстрый обмен информацией и эффективнее расследования экологических преступлений в Одесской области.

Об этом во время совещания с представителями Одесской областной прокуратуры сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

«Этот документ (проект инструкции) предусматривает, в частности, привлечение инспекторов уголовных производств для проведения экологической экспертизы и расчета убытков», - пояснил Андрей Рисованный.

Он отметил, что самыми экологическими нарушениями, осуществляемых на территории области, является загрязнение водных объектов, акватории моря, земельных ресурсов, а также незаконный вылов рыбы и обращения с отходами. Нередко эти факты содержат признаки уголовных преступлений, и в таком случае ГЭИ обращается в полицию.

«Кроме того, отметил важность реагирования правоохранителей на факты недопуска инспекторов ГЭИ на предприятия для проверки. Эти случаи должны подлежать обязательному расследованию, ведь за ними могут скрываться масштабные экологические нарушения», - добавил Андрей Малеваный.