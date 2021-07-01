В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы с Москвой

После многочисленных обращений граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета.

Как отметили в Киевском городском совете, памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.

«С целью обеспечения интересов громады столицы возникла необходимость по демонтажу памятного знака. В результате временной оккупации государством-агрессором части территории Украины и грубого нарушения принципов и норм международного права нужно защищать интересы государства во всех сферах деятельности. Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс», - отметили в Киевском городском совете.

Демонтированный памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации до момента создания музея тоталитаризма в столице.