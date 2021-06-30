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В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

7 июля 2021 года в оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 58,01 тонн.

Гуманитарная помощь жителям оккупированных Россией городов передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

«Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти», - говорится в письме МККК в Минреинтеграции.

Три грузовика переправили помощбь, а именно - гигиенические и продуктовые наборы, через КПВВ Новотроицкое.


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В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня