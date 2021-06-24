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Стрельба в Киеве: ранен полицейский и гражданский

Сегодня, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве введена спецоперация «Гром» для задержания человека, который ранил полицейского и гражданского человека на Голосеевском проспекте, 58.

Как спообщили в полиции Киева, о предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

«Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы», — сообщил Корищенко.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.


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